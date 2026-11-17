L’Opa lanciata dalla finlandese Iceye sul 100 per cento di Avio potrebbe spingere il governo a bloccare un’acquisizione che rischia di sottrarre un fornitore strategico a Leonardo e all’aerospazio italiano
Vale più l’attenzione di un player internazionale o l’interesse italiano da difendere? L’Opa lanciata dalla finlandese Iceye sul 100 per cento di Avio ha dato un scossone all’aerospazio italiano: da un lato, come dice l’ad di Leonardo Lorenzo Mariani, la notizia dell’operazione da 2 miliardi lanciata ieri dall’ex start up che produce satelliti va interpretata come «un buon segnale», dall’altra interseca progetti di rilievo, a cui Avio partecipa come fornitore. L’offerta finalizzata al delisting