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BF accelera nel primo semestre del 2026, con una crescita a doppia cifra dei principali indicatori economici e il contributo delle nuove società entrate nel gruppo. Il consiglio di amministrazione di Bf, holding di Bonifiche Ferraresi, ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026. Il valore della produzione raggiunge 1,216 miliardi di euro, contro gli 852 milioni dello stesso periodo del 2025, con un aumento del 43%. Ancora più marcata la crescita dell’Ebitda, che passa da 53 a 97 milioni di euro, segnando un +80%.

A sostenere l’espansione è in particolare l’ingresso di F.lli Martini, consolidata nei conti di BF dal primo aprile e quindi soltanto per tre mesi. Il gruppo ha già contribuito per 309 milioni di euro al valore della produzione, pari a circa un quarto del totale, e per 19 milioni all’Ebitda consolidato.

Segnali positivi arrivano anche dalle diverse aree di attività. Consorzi Agrari d’Italia porta il valore della produzione a 719 milioni, in crescita del 3%, mentre l’Ebitda sale da 27 a 33 milioni. La divisione sementiera, pur con volumi inferiori, migliora la redditività: l’Ebitda cresce da 7 a 8 milioni e il margine passa dal 9 al 12%, grazie al maggiore peso dei prodotti a genetica propria e al contenimento dei costi.

A registrare il salto maggiore è la business unit internazionale, che porta il valore della produzione da 51 a 389 milioni e l’Ebitda da 11 a 59 milioni. Alla crescita contribuiscono, oltre all’acquisizione di Martini, lo sviluppo delle attività di advisory e delle “BFuture Farm”, il modello di azienda agricola sviluppato da BF nei paesi in cui opera.

Il miglioramento si riflette sui risultati finali. L’Ebit raggiunge 54 milioni, più del doppio dei 22 milioni del primo semestre 2025, mentre il risultato prima delle imposte sale da 7 a 38 milioni. L’utile netto arriva così a 24 milioni di euro, rispetto ai 2 milioni registrati un anno prima.

Il semestre segna così un’accelerazione del percorso di crescita e integrazione del gruppo, accompagnato dagli investimenti previsti dalle linee strategiche 2026-2030. Dopo la chiusura dei conti, BF ha inoltre completato nuove operazioni sul fronte societario e finanziario, tra cui l’ingresso dei Consorzi agrari del Friuli-Venezia Giulia e di Treviso e Belluno in CAI e l’accordo per l’investimento di 20 milioni di euro di Enpaia in BF International.

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