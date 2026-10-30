Spariti 6,3 miliardi dollari

Colpo gobbo in bitcoin: ombre nordcoreane sul furto del secolo

Michelangelo Cocco
30 ottobre 2026 • 18:49
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Le prime indagini interne hanno accertato che è stato violato il laptop di uno degli ingegneri – non la chiave privata di un investitore –, attraverso il quale gli hacker sarebbero entrati nei sistemi della società fondata dieci anni fa in Cina da Zhao Changpeng e He Yi

È il furto del secolo, o il più grande della storia? A colpire, oltre all’enormità della somma, è l’apparente semplicità con cui ieri sono stati sottratti 6,3 miliardi di dollari dai portafogli digitali gestiti da Binance, la maggiore piattaforma di scambio di criptovalute del mondo.  Le prime indagini interne hanno accertato che è stato violato il laptop di uno degli ingegneri – non la chiave privata di un investitore –, attraverso il quale gli hacker sarebbero entrati nei sistemi della società

Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.