Aiuti di Stato, lobbisti e paradisi fiscali: ecco la ricetta delle auto Byd per conquistare l’Europa

Nel primo semestre di quest'anno la multinazionale cinese ha dichiarato a livello globale un fatturato di circa 44 miliardi di euro e un utile netto pari 1,5 miliardi euro. In Italia gli affari anche vanno a benissimo. I lobbisti a Bruxelles e la triangolazione dei prestiti con l’Olanda per pagare meno tasse nel nostro paese

true false

Il trucco è quello usato da quasi tutte le multinazionali dell'auto. Lo chiamano debt shifting. Si apre una società in Olanda, che presta soldi alla società italiana del gruppo. Quest'ultima paga gli interessi sul debito alla olandese, caricandoseli come costi in bilancio e dunque riducendo il suo utile tassabile. In questo modo la multinazionale risparmia imposte, l'Italia ne perde e l'Olanda ne guadagna: perché all'interno dell'Ue vale la competizione fiscale tra Stati membri e da noi – si sa