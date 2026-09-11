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Aiuti di Stato, lobbisti e paradisi fiscali: ecco la ricetta delle auto Byd per conquistare l’Europa

Stefano Vergine
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11 settembre 2026 • 06:00Aggiornato, 11 settembre 2026 • 19:05

Nel primo semestre di quest'anno la multinazionale cinese ha dichiarato a livello globale un fatturato di circa 44 miliardi di euro e un utile netto pari 1,5 miliardi euro. In Italia gli affari anche vanno a benissimo. I lobbisti a Bruxelles e la triangolazione dei prestiti con l’Olanda per pagare meno tasse nel nostro paese

Il trucco è quello usato da quasi tutte le multinazionali dell'auto. Lo chiamano debt shifting. Si apre una società in Olanda, che presta soldi alla società italiana del gruppo. Quest'ultima paga gli interessi sul debito alla olandese, caricandoseli come costi in bilancio e dunque riducendo il suo utile tassabile. In questo modo la multinazionale risparmia imposte, l'Italia ne perde e l'Olanda ne guadagna: perché all'interno dell'Ue vale la competizione fiscale tra Stati membri e da noi – si sa

Stefano Vergine
Stefano Vergine
Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.