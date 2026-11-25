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Tre striscioni, una cassa per amplificare gli interventi e una cinquantina di persone disposte in cerchio sotto il Pirellone. Ci sono attiviste e attivisti dei comitati contro i data center arrivati da diversi territori lombardi, giovani di Greenpeace, sindacalisti, esponenti di Rifondazione comunista e rappresentanti delle minoranze regionali. Prima che i consiglieri entrino in aula per discutere la legge regionale, c’è il tempo per qualche chiacchiera, uno scambio di informazioni e le ultime c