le banche e «l’interesse nazionale»

Crédit Agricole vuole BancoBpm, i francesi imbarazzano Meloni

Vittorio Malagutti
09 novembre 2026 • 20:25
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L’anno scorso la destra sovranista ha bloccato l’offerta di Unicredit con il golden power. Cosa farà ora che la proposta di matrimonio è arrivata dal colosso finanziario straniero?

La domanda, l’unica che davvero conta a questo punto, è la seguente: se l’anno scorso il governo di Giorgia Meloni ha bloccato l’offerta di Unicredit per il BancoBpm invocando l’interesse nazionale, che cosa farà adesso che la proposta di matrimonio è arrivata dal Crédit Agricole, colosso finanziario con base a Parigi? Questa volta non è prevista un’Opa in Borsa, ma il gruppo francese prenderebbe comunque il controllo della banca milanese, di cui è già il primo azionista con il 29,9 per cento de

Vittorio Malagutti
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Vittorio Malagutti

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.