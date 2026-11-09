Crédit Agricole vuole BancoBpm, i francesi imbarazzano Meloni

L’anno scorso la destra sovranista ha bloccato l’offerta di Unicredit con il golden power. Cosa farà ora che la proposta di matrimonio è arrivata dal colosso finanziario straniero?

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La domanda, l’unica che davvero conta a questo punto, è la seguente: se l’anno scorso il governo di Giorgia Meloni ha bloccato l’offerta di Unicredit per il BancoBpm invocando l’interesse nazionale, che cosa farà adesso che la proposta di matrimonio è arrivata dal Crédit Agricole, colosso finanziario con base a Parigi? Questa volta non è prevista un’Opa in Borsa, ma il gruppo francese prenderebbe comunque il controllo della banca milanese, di cui è già il primo azionista con il 29,9 per cento de