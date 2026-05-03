Economia

La crisi energetica e le lezioni del 2022: muoversi in ordine sparso è pericoloso

Francesco Saracenoeconomista
03 maggio 2026 • 07:00

Affrontare la crisi energetica e rilanciare la transizione in un contesto di bilanci pubblici in tensione e in ordine sparso  è inefficace e aumenta la frammentazione europea. Per rilanciare l’investimento green occorre rivedere le regole europee e riprendere la vecchia idea mai applicata di debito comune per la transizione energetica

La crisi energetica, il suo impatto su prezzi e attività economica, è ormai diventato il principale problema dell’economia mondiale. I paesi europei cercano a fatica di trovare le risorse per proteggere le categorie più colpite dai rincari e di sostenere una crescita che a ogni previsione viene rivista al ribasso. Alcune delle lezioni della crisi del 2022 sembrano essere state  assorbite: le banche centrali per il momento non intervengono, consce che la politica monetaria è scarsamente efficace

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Francesco Saraceno
Francesco Saraceno
Francesco Saracenoeconomista

Professore di macroe­conomia internazionale ed europea a Sciences Po e alla Luiss. È vicedirettore dell’OFCE, l’os­servatorio francese di congiunture economi­che, e membro del comitato scientifico della Luiss Institute for European Policy and Analysis. Ha pubblicato Oltre le banche centrali, Inflazione, disuguaglianza e Politica economica (Luiss University Press, 2023) La scienza inutile. Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia (Luiss University Press, 2018) e La Riconquista. Perché abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela (Luiss University Press, 2020). Twitter: @fsaraceno 