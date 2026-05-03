La crisi energetica e le lezioni del 2022: muoversi in ordine sparso è pericoloso

Affrontare la crisi energetica e rilanciare la transizione in un contesto di bilanci pubblici in tensione e in ordine sparso è inefficace e aumenta la frammentazione europea. Per rilanciare l’investimento green occorre rivedere le regole europee e riprendere la vecchia idea mai applicata di debito comune per la transizione energetica
La crisi energetica, il suo impatto su prezzi e attività economica, è ormai diventato il principale problema dell’economia mondiale. I paesi europei cercano a fatica di trovare le risorse per proteggere le categorie più colpite dai rincari e di sostenere una crescita che a ogni previsione viene rivista al ribasso. Alcune delle lezioni della crisi del 2022 sembrano essere state assorbite: le banche centrali per il momento non intervengono, consce che la politica monetaria è scarsamente efficace