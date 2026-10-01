Crisi dell’energia: serve più Stato nei settori strategici

Chi deve concorrere alla formazione del prezzo dei beni essenziali? È una domanda di politica economica prima ancora che di politica fiscale
La discussione sulla riduzione dei prezzi alla pompa del carburante rischia di essere affrontata dalla parte sbagliata. Il tema degli extraprofitti esiste, così come esiste quello di una struttura fiscale nella quale redditi da capitale e grandi patrimoni hanno un trattamento più favorevole rispetto ai redditi da lavoro, ma ridurre la questione dei prezzi alla tassazione degli extraprofitti significa, a mio avviso, perdere di vista un problema più importante: chi deve concorrere alla formazione