Stiamo già parlando di vaccino, ma in Giappone è arrivata la terza ondata. In Giappone infatti i nuovi casi da coronavirus sono nuovamente in aumento. È giusto sottolineare però che la virulenza della pandemia in Giappone è stata (per ora) inferiore rispetto a quella che osserviamo nei paesi europei e in America. Un po’ perché si fanno meno test, un po’ perchè l’incidenza nei decessi è molto più bassa. Ciò nonostante, la terza ondata è arrivata e rispetto alle due precedenti, il virus sta contagiando in media fasce della popolazione relativamente più giovani. E sebbene il governo si sia dichiarato contro una restrizione della mobilità sta però preparando un terzo bilancio supplementare per mitigare l’impatto economico del virus. Tutto questo prima del vaccino. Sì, perchè anche in Italia, se il vaccino arriva in ritardo, potremmo davvero affrontare non solo una seconda, ma anche una terza ondata.

