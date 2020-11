Nel suo ultimo bollettino sulla situazione economica nell’Eurozona, la Banca centrale europea ha reso noto che «i dati più recenti segnalano una forte ripresa del Pil dell’area dell’euro nel terzo trimestre del 2020, dopo la brusca contrazione dell’11,8 per cento sul periodo precedente registrata nel secondo trimestre Tuttavia il perdurante aumento dei tassi di contagio da Covid-19 rappresenta un fattore avverso per le prospettive a breve termine e condurrà, con ogni probabilità, a un significativo ridimensionamento della crescita del Pil nell’ultimo trimestre dell’anno, come anticipato da indagini recenti». Intervenendo al Forum on Central Banking 2020, la presidente della Bce, Christine Lagarde, aveva sottolineato che la fine della nuova recessione era legata alla messa in commercio dei vaccini e che l’istituzione europea avrebbe fatto «la sua parte».

© Riproduzione riservata