Dopo aver pubblicato mappe e dati sull’affluenza di queste elezioni amministrative, in questa pagina andiamo più nello specifico delle principali città al voto con mappe in cui, palazzo per palazzo, si può analizzare chi ha vinto e gli scarti tra i principali candidati

Dopo aver pubblicato mappe e dati sull’affluenza di queste elezioni amministrative, in questa pagina andiamo più nello specifico delle principali città al voto. Man mano che i vari comuni pubblicano i dati relativi alle sezioni elettorali (il dato più microscopico disponibile), abbiamo creato delle mappe in cui palazzo per palazzo, si può analizzare chi ha vinto e gli scarti tra i principali candidati.

In questa pagina verranno aggiunti, di volta in volta, le varie città. Appena i dati micro saranno resi disponibili dagli uffici elettorali comunali.

Bologna

La vittoria di Lepore è facilemente riconoscibile: quasi tutti i palazzi di Bologna sono rossi. Il candidato Andrea Tosatto, con la lista 3V - Vaccini, vince un’unica sezione elettorale (composta da meno di 10 voti, presso l’Istituto ortopedico Rizzoli).

A tutto schermo a questo indirizzo

L’affluenza è stata in media pari a più del 51 per cento degli elettori. Se si osservano i dati a livello di sezione, si nota come il centro storico abbia registrati tassi di affluenza inferiori alla media cittadina (in giallo, le sezioni elettorale sotto la media; in nero, quelle media o sopra).

Torino

Il capoluogo piemontese andrà al ballottaggio fra 2 settimane. La diffusione dei voti dei due candidati (Lo Russo e Damilano) è più eterogenea sulla città.

(nota: alcuni palazzi sono mancanti nei Cap più a nord della città, da tenere in considerazione)

A tutto schermo a questo indirizzo

L’affluenza di Torino si è fermata sotto il 48 per cento. In questo caso però, le zone centrali della città sono quelle in cui l’affluenza è stata in media (o superiore) a quella cittadina come si vede dalla mappa sottostante (in giallo, le sezioni elettorale sotto la media; in nero, quelle media o sopra).

Come abbiamo costruito le mappe

La base di ogni mappa è la struttura delle sezioni elettorali. In ogni città vi sono più seggi elettorali. Questi possono trovarsi in scuole o ospedali per esempio. Ogni seggio elettorale è composto da più sezioni elettorali. Durante un’elezione i cittadini vanno a votare nella sezione elettorale che è presente sulla sua scheda elettorale.

Le fonti principali usate sono gli uffici statistici dei rispettivi comuni, il ministero dell’interno e l’Istat.

Per qualsiasi domanda, scrivere a data@editorialedomani.it – L’articolo è stato modificato alle 18.00 del 6 Ottobre 2021 per inserire i dati sull’affluenza di Bologna e Torino.

© Riproduzione riservata