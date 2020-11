Per vincere le elezioni americane, ogni candidato deve conquistare almeno 270 dei 538 voti del collegio elettorale. Non si vince dunque con il voto popolare, ma con i cosiddetti grandi elettori. Nel passato, abbiamo avuto vittorie al margine come quelle di G.W.Bush nel 200 (solo +1 rispetto ai 270 voti necessari) e vittorie significative come Reagan nel 1984 (+ 255 rispetto ai 270).

Anche la partecipazione elettorale (affluenza) dovrebbe aumentare. Non solo grazie al numero elevato di persone che hanno già votato. Secondo le ultime stime, fra i 147 e 168 milioni di persone sono previsti per affluenza. Il grafico qua sotto evidenzia sempre su questo tema la percentuale di affluenza storica alle elezioni presidenziali americane.

Come già scritto, queste elezioni presidenziali segnano un record di partecipazione già dai primi dati disponibili sul voto anticipato.

Oltre al record di affluenza al voto anticipato, queste elezioni ne hanno già superato un altro: i soldi messi in campo raggiungono quasi gli 11 miliardi. Un altro record rispetto alle scorse presidenziali.



Sondaggi

I principali sondaggi segnano una vittoria per il democratico Biden. Di seguito, riportiamo il numero di grandi elettori che Biden o Trump dovrebbero avere secondo gli ultimi sondaggi disponibili dal sito americano FiveThirtyEight. Per ottenere la presidenza, ogni candidato deve ottenere almeno 270 grandi elettori.

è interessante vedere anche come si presenta Donald Trump alle elezioni in termini di gradimento rispetto agli ultimi presidenti. Il grafico qua sotto parte da Bush Senior: si nota facilmente come, rispetto agli scorsi presdienti americani, il tasso di gradimento di Trump non è uno dei migliori.

Le scorse elezioni

Riassumiamo come sono andate, stato per stato, le utlime 3 elezioni americane dal 2008 (Barack Obama contro il repubblicano John McCain) al 2012 (Barack Obama e Mitt Romney) e al 2016 (Hillary Clinton e Donald Trump).

La chiusura dei seggi e il conteggio dei voti

Ci sono buone probabilità che non sapremo il vincitore delle elezioni presidenziali la sera stessa della chiusura dei seggi. Più persone che mai hanno votano per posta quest'anno a causa del coronavirus (e il loro conteggio richiederà più tempo rispetto a quelli effettuati direttamente nei seggi). Ad ogni modo, una mappa riassuntiva di quando chiuderanno i seggi è utile per capire come si svilupperà la nottata elettorale.

Secondo FiveThirtyEight, possiamo prevedere un quadro generale di come ogni singolo stato conterà i voti la sera stessa elettorale. Nello specifico, possiamo prevedere tre casi, a seconda delle regole e specifiche statali.

