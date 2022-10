Grazie a un progetto che portiamo avanti dalle amministrative del 2021, stiamo continuando a creare le mappe più dettagliate possibili delle elezioni politiche in Italia. Sono mappe mai pubblicate prima e che danno il più specifico dato elettorale possibile. Si basano infatti sulla ricostruzione delle sezioni elettorali. Il dato pubblico più piccolo disponibile è infatti quello che ogni comune pubblica rispetto alle proprie sezioni elettorali: il numero di persone iscritto in ogni sezione per legge non può essere inferiore alle 500 persone o maggiore di 1.200.

La seguente mappa rappresenta il dato dei partiti più votati in ogni comune. E per i comuni più grandi (e di cui abbiamo ricostruito le sezioni elettorali – i comuni evidenziati) è possibile ingrandirli e analizzare l’andamento delle prime liste all’intero delle singole città. I dati si riferiscono alle liste della Camera dei deputati. Clicca qui per allargare la mappa.

Siamo stati i primi a pubblicare le mappe di Roma, Milano, Torino e Napoli nell’autunno del 2021. Con queste elezioni il numero di città per cui abbiamo ricostruito le sezioni elettorali cresce e arriva a 20. E continueremo ad aggiungerne.

Al progetto ha contribuito Giuseppe Palladino

