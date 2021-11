L’impatto del Covid-19 sulla sanità mentale è stato enorme. L’Ocse ha certificato come la quantità di persone che soffrono di depressione è più che raddoppiata in alcuni paesi rispetto a prima della pandemia. In Italia il valore è passato da poco più di 5 a oltre il 15 per cento, secondo le ultime rilevazioni.

