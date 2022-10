Le nuove stime pubblicate dall’Istat confermano un quadro preoccupante rispetto alla questione demografica nel nostro paese. La popolazione residente è in decrescita: da 59,2 milioni al

1° gennaio 2021 a 57,9 nel 2030, a 54,2 nel 2050 fino a 47,7 nel 2070. Nel lungo periodo, a pagare più in termini di diminuzione della popolazione sarà il mezzogiorno: dalle circa 20 milioni di persone del 2021, il dato potrebbe quasi dimezzarsi raggiungendo poco più di 13 milioni di persone nel 2070. Il rapporto Istat stima anche che in quattro comuni su cinque, nei prossimi dieci anni, sul territorio nazionale è atteso un calo di popolazione. Entro il 2014, inoltre, una famiglia su quattro sarà composta da una coppia con figli, mentre più di una su cinque non ne avrà. Sono dati che evidenziano i profondi cambiamenti che la società italiana vedrà nei prossimi decenni.

