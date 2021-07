Nell’incertezza di una pandemia globale ancora in atto, venerdì scorso sono stati inaugurati i giochi delle olimpiadi di Tokyo. Palchi vuoti e distanziamenti sono il simbolo di un’olimpiade che si preannuncia registrare il più alto costo di sempre.

La pandemia

Secondo gli ultimi dati, la pandemia in Giappone continua ad avanzare: secondo l’ultimo dato disponibile, sono stati registrati quasi 10.000 nuovi casi in un solo giorno. è un numero record per il Giappone, che durante la prima e seconda ondata mai aveva registrato oltre 8.000 casi al giorno. E cosi anche nel villaggio olimpico di Tokyo, i casi continuano ad aumentare, registrando 190 casi al 27 luglio.

Il costo delle Olimpiadi

Per colpa della pandemia, la manifestazione è già stata posticipata di un anno, con un costo stimato pari a 2,8 miliardi di dollari (due terzi dei quali pagati con fondi pubblici). Secondo i giornali finanziari Nikkei e Asahi, il costo stimato finale per ospitare le Olimpiadi ammonterà a oltre 28 miliardi di dollari. Altre stime invece si fermano a 20 miliardi di dollari. Tokyo, per colpa anche della pandemia, si inserisce quindi nella lunga lista di città che hanno ospitato le olimpiadi e pagato a caro prezzo i loro costi. Per esempio, altri dati del Council of Foreign Relations dimostrano come le olimpiadi di Rio de Janeiro, inizialmente stimate in 14 miliardi di dollari, sono costate 20 miliardi.

Sono stime ancora da prendere con le pinze ma che si inseriscono in una più profonda discussione sul costo sempre più alto che le olimpiadi stanno registrando. Secondo una ricerca appena pubblicata dall’università di Oxford, ogni olimpiade dal 1960 in poi ha superato il budget prestabilito, con una media del 172 per cento in più di costi (corretti per l’inflazione). I ricercatori hanno stimato che in media il costo dei giochi olimpici invernali ed estivi avvenuti nel decennio 2007-2016 sono costati in medi 12 miliardi di dollari.

Non si sa ancora quanto il clima di incertezza economica e globale dovuta alla pandemia avrà ricadute in termini di introiti per le olimpiadi di Tokyo. Certo è che il piano originale del governo giapponese di spendere 7.4 miliardi di dollari sarà sicuramente superato.

