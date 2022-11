Secondo i dati pubblicati nel Google Mobility Report, un rapporto giornaliero che dall’inizio della pandemia e fino al 15 ottobre scorso Google pubblicava con i dati sulla mobilità delle persone, gli spostamenti da e verso i luoghi di lavoro in Europa stanno tornando a livelli pre crisi. Il trend è evidente: stiamo aumentando sempre di più il numero di spostamenti che facciamo per raggiungere l’ufficio. Questo dato è in linea con la diminuzione delle persone che lavorano da casa dovuta alla richiesta di molte aziende di far tornare i propri dipendenti in presenza. Ma se si osserva il dato della mobilità nel dettaglio, si nota che ci sono alcune zone in cui la mobilità è ancora a livelli molto bassi. Segno di un lento ritorno in presenza. Parigi, Londra e Madrid registrano tassi di mobilità verso i luoghi di lavoro nettamente inferiori rispetto alla media nazionale.

© Riproduzione riservata