Il 15 per cento di dazi reciproci e investimenti per 550 miliardi di euro «con gli Stati Uniti che riceveranno il 90 per cento dei profitti»

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un accordo sui dazi con il Giappone. Secondo quanto si deduce dalle parole del presidente Tokyo avrebbe accettato di pagare una tariffa del 15 per cento rispetto al 25 per cento indicato nella "lettera" che Trump pubblicò a inizio mese, indirizzata al premier Shigeru Ishiba, e al 24 per cento annunciato a inizio aprile per le esportazioni dal Giappone prima della pausa di 90 giorni. Il patto prevede anche investimenti 550 miliardi di dollari nell’economia statunitense.

«Abbiamo appena concluso un accordo enorme con il Giappone, forse il più grande mai firmato. Il Giappone investirà, sotto la mia direzione, 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti, con gli Stati Uniti che riceveranno il 90 per cento dei profitti» ha scritto Trump sul suo profilo di Truth Social.

Secondo Trump l'accordo - che prevede inoltre l'apertura dei mercati giapponesi a diversi prodotti statunitensi - creerà centinaia di migliaia di posti di lavoro negli Stati Uniti. La borsa di Tokyo ha reagito con grande entusiasmo alla notizia, accelerando a oltre il 3 per cento di guadagni.

