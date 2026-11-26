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A guidare la Bce dal 7 febbraio sarà lo spagnolo Pablo Hernández de Cos, ex governatore della banca centrale di Spagna – dal 2018 al 2024 – e attuale direttore generale della Banca dei regolamenti internazionali. Mentre Germania e Francia si aggiudicano i ruoli chiave di capo economista e responsabile delle operazioni di mercato all’interno del comitato esecutivo della banca, che andranno rispettivamente a Markus Brunnermeier, che succede così all’irlandese Philip Lane, e a Laurence Boone, ex ca