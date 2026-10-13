Tra dignità e sostenibilità: la persona viene prima del lavoro

Cosa ha da ricercare, oggi, il mondo del lavoro nella contrattazione? L’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Associazione Lavoro&Welfare, in collaborazione con l’International Labour Organization dell’Onu (ILO), terranno il 15 e 16 ottobre a Venezia, la prima edizione del “Festival Internazionale delle Relazioni industriali”
Considerare il lavoro come una risorsa da tutelare in quanto espressione della persona umana è la nuova frontiera della sostenibilità. Perché il lavoratore non sia più tutelato solo come subordinato, ma in quanto “persona” che lavora. Quanti tragici eventi che riguardano una condizione disumana sul lavoro ci propone la cronaca? Pensiamo all’orrendo caso di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, trovato agonizzante in strada a Caivano il 2 ottobre scorso. Le prime indagini ci dicono che C