Tra dignità e sostenibilità: la persona viene prima del lavoro

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Cosa ha da ricercare, oggi, il mondo del lavoro nella contrattazione? L’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Associazione Lavoro&Welfare, in collaborazione con l’International Labour Organization dell’Onu (ILO), terranno il 15 e 16 ottobre a Venezia, la prima edizione del “Festival Internazionale delle Relazioni industriali”