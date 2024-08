I meccanismi che influenzano il rapporto tra inclusione della comunità Lgbtqia+ e andamento economico dei territori sono vari e complessi. Per esempio, le aziende inclusive attraggono e trattengono talenti di alta qualità, migliorando così il loro andamento economico.

Un clima di inclusione favorisce diversità e accumulo di capitale umano, creando un ambiente più innovativo. Inoltre, i territori che promuovono politiche inclusive sono più attrattivi per investitori e nuovi residenti, inclusi giovani professionisti e famiglie. Questa attrattività aumenta la domanda di beni e servizi locali, stimolando l'economia. Rimane però difficile stabilire la direzione di questi fenomeni: se i territori più ricchi diventino più inclusivi o se l'inclusione generi ricchezza.

Ciononostante, l’ultimo rapporto del think-tank Tortuga, elaborato insieme a Edge e con il supporto di Sace, mostra come l'attrattività dei territori più inclusivi non dipenda solo dagli indicatori economici. Anche considerando differenze su fattori come reddito e tassi di occupazione, i territori italiani più inclusivi risultano essere più attrattivi, tra le altre cose, grazie a una maggiore apertura a persone con background differenti, e la conseguente diversità è catalizzatrice di crescita. Aspetti culturali e sociali, quindi, contribuiscono all'attrattività di un territorio indipendentemente dalle sue variabili socioeconomiche.

Anche se confrontando i territori italiani tra loro si registra una maggiore inclusione nel Nord-Ovest e nel Centro-Nord rispetto al resto del paese, il dibattito pubblico sui social media non evidenzia grandi differenze tra Nord e Sud. Tortuga ha analizzato le migliaia di tweet pubblicati in Italia tra il 2017 ed il 2021 per capire quanto sia polarizzato il discorso pubblico sui social riguardo i temi legati alla comunità Lgbtqia+. Dall’analisi emerge una marcata predominanza di tweet negativi, con territori vicini che possono mostrare livelli di polarizzazione molto diversi.

Italia meno inclusiva

In generale, rispetto agli altri Stati europei, tutti i territori italiani riportano livelli di inclusione relativamente bassi. L'Europa centrale e settentrionale sono le regioni più inclusive verso le persone Lgbtqia+, con Svezia e Paesi Bassi tra i paesi più inclusivi d’Europa. In Europa meridionale, Spagna e Portogallo hanno mostrato negli ultimi anni una tendenza positiva in termini di inclusione, mentre l'Italia, sebbene in miglioramento, rimane indietro rispetto a questi Paesi. Polonia e Ungheria, invece, registrano livelli di inclusione tra i più bassi del continente, riflettendo anche una situazione economica meno dinamica.

L'inclusione non è quindi solo una questione di giustizia sociale, ma anche un fattore determinante per lo sviluppo economico di un territorio. Sebbene la direzione della causalità tra inclusione e ricchezza non sia del tutto chiara, le evidenze suggeriscono che promuovere l'uguaglianza e il rispetto per le diversità può portare a benefici concreti per l'intera società.

Parlare di inclusività della comunità Lgbtqia+ in termini economici può essere una leva potente per spingere in quella direzione, a beneficio non solo della stessa comunità, ma anche di tutta la popolazione. La ricerca economica ci indica chiaramente che più inclusione è correlata con più crescita e prosperità economica, fornendo un beneficio accessibile a tutti.

© Riproduzione riservata