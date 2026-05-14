Economia

Non basta difendere Electrolux e gli altri grandi gruppi: il declino visto dal Piemonte

Francesco Ramellasociologo
14 maggio 2026 • 19:51

Il caso dell’azienda di elettrodomestici è solo l’ultimo segnale della difficoltà che attraversa l’industria italiana. Il caso piemontese mostra i limiti di una politica industriale troppo concentrata sulla tecnologia e troppo poco su una visione complessiva dello sviluppo

Il caso Electrolux – con nuovi licenziamenti e riorganizzazioni produttive – è solo l’ultimo segnale della difficoltà che attraversa l’industria italiana. Dopo mesi di crisi e domanda internazionale debole, torna una questione rinviata da troppo tempo: quale futuro industriale vuole costruire l’Italia? I dati Istat mostrano che la produzione industriale è rimasta in calo per quasi tre anni consecutivi e che i segnali di recupero emersi dalla metà del 2025 restano fragili. Per capire il problema

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Francesco Ramella
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Francesco Ramellasociologo

Professore ordinario presso il dipartimento di Culture politica e società dell'Università di Torino