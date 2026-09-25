la premier ringrazia: «atto lodevole»

L’Eni va in soccorso a Meloni, il caro benzina “annulla” il bollo

Stefano Vergine
25 settembre 2026 • 21:03
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Gli spot e le misure tampone non bastano. La società partecipata ha annunciato un price cap sui prezzi dei carburanti a partire dal 28 settembre per 30 giorni. Nel frattempo il governo si muove con le raffinerie per aumentare la produzione

Per aiutare il governo a mitigare il caro carburanti Eni, società partecipata dallo Stato, ha annunciato un price cap al prezzo dei carburanti nei suoi distributori: 1,99 per la benzina, 2,19 per il diesel (circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali). Partirà lunedì 28 settembre. Sabato 26 settembre, invece, è il giorno in cui si riduce lo sconto sulle accise. E forse, anche per questo, il governo cerca di correre ai ripari. Venerdì ha avviato le interlocuzioni con le raffinerie

Stefano Vergine
Stefano Vergine
Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.