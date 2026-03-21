la strada per l’emancipazione finanziaria

Liberi dagli Usa e a costo zero, la rivoluzione dell’Euro digitale

Francesco Saracenoeconomista
21 marzo 2026 • 17:01Aggiornato, 21 marzo 2026 • 17:03

Il dollaro non crollerà, ma la lenta erosione del suo dominio continuerà nei prossimi anni. L’Europa deve prepararsi ed emanciparsi. L’euro digitale è uno strumento fondamentale per ridare al sistema dei pagamenti il suo carattere di bene pubblico

Da quando è iniziata la sciagurata guerra di Netanyahu e Trump in Iran il dollaro si è apprezzato. Dal comportamento degli investitori sembra che il biglietto verde continui a essere un bene rifugio nel quale investire in momenti di forte instabilità. Certo, il rendimento in aumento dei titoli del tesoro statunitensi mostra che gli investitori preferiscono altre attività, probabilmente perché si attendono un aumento dei tassi di interesse della Fed in risposta al rischio di inflazione. Ma, compl

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Francesco Saraceno
Francesco Saraceno
Francesco Saracenoeconomista

Professore di macroe­conomia internazionale ed europea a Sciences Po e alla Luiss. È vicedirettore dell’OFCE, l’os­servatorio francese di congiunture economi­che, e membro del comitato scientifico della Luiss Institute for European Policy and Analysis. Ha pubblicato Oltre le banche centrali, Inflazione, disuguaglianza e Politica economica (Luiss University Press, 2023) La scienza inutile. Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia (Luiss University Press, 2018) e La Riconquista. Perché abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela (Luiss University Press, 2020). Twitter: @fsaraceno 