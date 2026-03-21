Liberi dagli Usa e a costo zero, la rivoluzione dell’Euro digitale

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Da quando è iniziata la sciagurata guerra di Netanyahu e Trump in Iran il dollaro si è apprezzato. Dal comportamento degli investitori sembra che il biglietto verde continui a essere un bene rifugio nel quale investire in momenti di forte instabilità. Certo, il rendimento in aumento dei titoli del tesoro statunitensi mostra che gli investitori preferiscono altre attività, probabilmente perché si attendono un aumento dei tassi di interesse della Fed in risposta al rischio di inflazione. Ma, compl