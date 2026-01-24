Diario europeo

Rincorrere emergenze o pianificare, l’Europa decida dove mettere i soldi

Francesco Saracenoeconomista
24 gennaio 2026 • 20:31

Senza politica industriale non può aversi l’autonomia strategica necessaria per sopravvivere nel nuovo mondo multilaterale. Per questo è necessario che i paesi europei inizino seriamente a pianificare il futuro. Politiche estemporanee come il piano di riarmo Safe non fanno bene alla crescita

Oltre alla saga della Groenlandia, la settimana di Davos ci ha regalato l’ottimo discorso del premier canadese Carney, che oltre a sottolinearne l’ipocrisia, ha dichiarato sepolta l’epoca del rapporto privilegiato con gli Stati Uniti. Carney ritiene che i paesi di taglia media debbano tessere rapporti con altre parti del mondo, costruendo alleanze a vasto raggio, per non dipendere dagli Stati Uniti (e, aggiungiamo noi, non legarsi esclusivamente alla Cina). Tuttavia, le alleanze commerciali non

Professore di macroe­conomia internazionale ed europea a Sciences Po e alla Luiss. È vicedirettore dell’OFCE, l’os­servatorio francese di congiunture economi­che, e membro del comitato scientifico della Luiss Institute for European Policy and Analysis. Ha pubblicato Oltre le banche centrali, Inflazione, disuguaglianza e Politica economica (Luiss University Press, 2023) La scienza inutile. Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia (Luiss University Press, 2018) e La Riconquista. Perché abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela (Luiss University Press, 2020). Twitter: @fsaraceno 