Orizzonte ex Ilva: c’è l’offerta italiana del gruppo Arvedi

Due offerte arrivate per lo stabilimento. Oltre a quella scontata degli indiani di Jindal, c’è la sorpresa del colosso italiano Arvedi. Passo indietro invece degli americani di Flacks
Spenti gli altiforni, si apre un nuovo capitolo per l’ex Ilva. Alla mezzanotte di domenica – termine ultimo per presentare un’offerta di acquisto, dopo la proroga della scadenza del 15 ottobre – sono arrivate due proposte: una italiana e una indiana. Quella del gruppo cremonese Arvedi e quella degli indiani di Jindal Steel. Le offerte sono state trasmesse a Project Sider, lo studio di consulenza a cui i commissari di Acciaieria d’Italia in amministrazione controllata hanno appaltato la procedura