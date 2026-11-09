il governo non ha però un piano sulla siderurgia

Orizzonte ex Ilva: c’è l’offerta italiana del gruppo Arvedi

Simone Libutti
09 novembre 2026 • 19:49
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Due offerte arrivate per lo stabilimento. Oltre a quella scontata degli indiani di Jindal, c’è la sorpresa del colosso italiano Arvedi. Passo indietro invece degli americani di Flacks

Spenti gli altiforni, si apre un nuovo capitolo per l’ex Ilva. Alla mezzanotte di domenica – termine ultimo per presentare un’offerta di acquisto, dopo la proroga della scadenza del 15 ottobre – sono arrivate due proposte: una italiana e una indiana. Quella del gruppo cremonese Arvedi e quella degli indiani di Jindal Steel. Le offerte sono state trasmesse a Project Sider, lo studio di consulenza a cui i commissari di Acciaieria d’Italia in amministrazione controllata hanno appaltato la procedura

Simone Libutti
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Simone Libutti

Laureato in Storia e Scienze Storiche all'Alma Mater Studiorum di Bologna. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo "Lelio Basso" a Roma