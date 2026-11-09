Orizzonte ex Ilva: c’è l’offerta italiana del gruppo Arvedi

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Spenti gli altiforni, si apre un nuovo capitolo per l’ex Ilva. Alla mezzanotte di domenica – termine ultimo per presentare un’offerta di acquisto, dopo la proroga della scadenza del 15 ottobre – sono arrivate due proposte: una italiana e una indiana. Quella del gruppo cremonese Arvedi e quella degli indiani di Jindal Steel. Le offerte sono state trasmesse a Project Sider, lo studio di consulenza a cui i commissari di Acciaieria d’Italia in amministrazione controllata hanno appaltato la procedura