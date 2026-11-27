L’ex Ilva potrebbe finire al gruppo italiano Arvedi o alla multinazionale indiana, che ha promesso 7,5 miliardi di investimenti. Nessuno dei due progetti permetterà di dare lavoro ai 7.900 dipendenti della fabbrica pugliese

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C’è qualcosa che non torna nella presentazione delle offerte per acquistare l’ex Ilva di Taranto. «Un ping pong», lo definisce un operaio, che sembra tener conto solo degli interessi di una parte, lasciando la città ionica e i suoi abitanti sullo sfondo. Giovedì 26 novembre sono arrivate le integrazioni alle proposte recapitate lo scorso 8 novembre a Project Sider, advisor dei commissari straordinari di Acciaierie d'Italia. Se il piano tricolore del gruppo Arvedi è rimasto sostanzialmente invari