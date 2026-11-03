Ex Ilva, si spengono gli altiforni. Ma restano i problemi di sempre: occupazione e inquinamento

Lo spegnimento riguarda tre macchine su cinque, delle quali solo uno era rimasto in funzione. Nel mezzo la città dilaniata dalla questione occupazionale e ambientale, con le oltre 2mila malattie professionali riconosciute dall’Inail negli ultimi 20 anni. L’incognita della cordata italiana

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Dopo 61 anni e oltre 500 lavoratori deceduti, l’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto non emetterà più quel fumo denso — spesso bianco, grigio o rossastro — che ha inquinato per decenni la città ionica tramite i suoi altiforni e le cokerie. Per questo, la giornata di martedì 3 novembre segna un passaggio storico. Quel «cappio d’acciaio» — come lo definì la giornalista dell’Unità Lina Tamburrino — oggi si è allentato, facendo finalmente respirare la città. A comunicarlo è stata direttamente l’azie