Una nuova stagione per le Ferrovie: sarà vera rivoluzione?

Nel 2026 saranno aperti alla concorrenza sia i servizi di lunga distanza sia quelli regionali, e i nuovi treni faranno capo a una società pubblica indipendente. Inoltre gli investimenti saranno valutati e decisi dal ministero dei Trasporti con il supporto dell’autorità di regolazione del settore. Questo potrebbe generare benefici sia per gli utenti che per i contribuenti