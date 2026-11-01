Formare cittadini, non consumatori. L’economia come educazione civica

L’educazione finanziaria nelle scuole non può limitarsi a insegnare come risparmiare e gestire il denaro. Deve aiutare le nuove generazioni a comprendere le conseguenze sociali e ambientali delle scelte economiche, il valore delle relazioni e il ruolo che ciascuno può avere nella costruzione di un’economia più giusta e democratica

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Che cosa dovrebbero imparare bambine, bambini e adolescenti quando a scuola si parla di denaro? È davvero necessario cominciare dal risparmio e dalla gestione delle spese? Oppure possiamo partire da domande più vicine alla loro esperienza, invitandoli a chiedersi che cosa dà valore a ciò che acquistiamo, perché alcune risorse sono accessibili a tutti e altre no? Che rapporto esiste tra denaro, lavoro, bisogni e diritti? L'introduzione dell'educazione finanziaria nelle scuole offre un’occasione p