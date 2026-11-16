Enel e Eni separate in casa, lo scontro sull’energia è dà al governo il pretesto per congelare la transizione

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«So che ogni volta che parlo di energia faccio arrabbiare qualcuno». Non è un caso che il presidente di Confindustria Emanuele Orsini – dal palco del Leadership Forum Made for Italy a Roma dell’11 novembre scorso - abbia esordito così. Parole che accennano – a buon intenditor poche parole – ma che soprattutto che pesano come un macigno considerato quel che è successo nei giorni scorsi. Elettricità Futura, la principale associazione della filiera elettrica – rappresenta oltre il 70 per cento del