Economia

Enel e Eni separate in casa, lo scontro sull’energia è dà al governo il pretesto per congelare la transizione

Mila Fiordalisi
16 novembre 2026 • 16:08
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Lo strappo di Elettricità Futura fa esplodere la crisi in Confindustria Energia: da una parte la spinta dei colossi elettrici sulle rinnovabili, dall'altra la difesa delle fonti fossili. Una guerra di veti e posizioni che rischia di trasformarsi in un clamoroso autogol per il sistema Paese, offrendo all'esecutivo il fianco per temporeggiare

«So che ogni volta che parlo di energia faccio arrabbiare qualcuno». Non è un caso che il presidente di Confindustria Emanuele Orsini – dal palco del Leadership Forum Made for Italy a Roma dell’11 novembre scorso - abbia esordito così. Parole che accennano – a buon intenditor poche parole – ma che soprattutto che pesano come un macigno considerato quel che è successo nei giorni scorsi. Elettricità Futura, la principale associazione della filiera elettrica – rappresenta oltre il 70 per cento del

Mila Fiordalisi
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Giornalista professionista, esperta di telecomunicazioni, space economy e innovazione digitale è stata Direttrice di CorCom e Spaceconomy360. Nel 2023 si è aggiudicata il premio come miglior giornalista digitale dell’anno nell’ambito della prima edizione del Premio Nazionale “Comunicazione costruttiva”, ideato e assegnato dalla Fondazione Pensiero Solido. Nel 2017 il Riconoscimento speciale nell’ambito della Campagna sull’efficienza energetica “Italia in Classe A” promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Enea, nel 2011 il Premio giornalistico Anfov, nel 2002 il Cisco Web Award per la categoria settimanali e periodici di informazione e nel 1999 il Premio Giornalistico Smau. Laurea in Lingue e letterature straniere si è successivamente diplomata alla Scuola di Giornalismo Luiss “Guido Carli”.