Enel e Eni separate in casa, lo scontro sull’energia è dà al governo il pretesto per congelare la transizione

Lo strappo di Elettricità Futura fa esplodere la crisi in Confindustria Energia: da una parte la spinta dei colossi elettrici sulle rinnovabili, dall'altra la difesa delle fonti fossili. Una guerra di veti e posizioni che rischia di trasformarsi in un clamoroso autogol per il sistema Paese, offrendo all'esecutivo il fianco per temporeggiare
«So che ogni volta che parlo di energia faccio arrabbiare qualcuno». Non è un caso che il presidente di Confindustria Emanuele Orsini – dal palco del Leadership Forum Made for Italy a Roma dell’11 novembre scorso - abbia esordito così. Parole che accennano – a buon intenditor poche parole – ma che soprattutto che pesano come un macigno considerato quel che è successo nei giorni scorsi. Elettricità Futura, la principale associazione della filiera elettrica – rappresenta oltre il 70 per cento del