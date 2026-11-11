Giustizia sociale e ricchezza, tassare i miliardari serve

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Qualche giorno fa, Gianfranco Pasquino sulle pagine di questo giornale aveva discusso la questione della patrimoniale e sottolineato la necessità di precisare per bene una simile proposta che, a suo dire, a volte è accantonata proprio perché confusamente definita. Aveva specificato che non va intesa come né come colpevolizzazione della ricchezza, né come animata dalla volontà di livellamento sociale, bensì dal principio di solidarietà sociale che è alla base del welfare state. Può essere utile c