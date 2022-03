La guerra in Ucraina sta riscrivendo gli equilibri del mondo ma allo stesso tempo ci sta sbattendo in faccia ancora una volta la nostra pericolosa dipendenza dal manipolo di paesi produttori, che hanno in mano le leve di controllo dei prezzi globali dell’energia.

Ieri mentre a Washington la Casa Bianca annunciava il bando alle importazioni di petrolio e gas russi, facendo schizzare il prezzo del petrolio sui mercati e la benzina alle pompe, a Berlino il vice cancelliere e ministro dell’Economia, Robert Habeck, lanciava un appello urgente ai Paesi membri dell’Opec per aumentare la produzione e di greggio.

«Alcuni nostri alleati potrebbero non essere nella posizione di prendere la stessa decisione», ha detto il presidente Joe Biden, esplicitando ciò che era già chiaro a tutti. «Stiamo lavorando di concerto con i nostri alleati europei per ridurre la loro dipendenza energetica dalla Russia», ha aggiunto, spiegando che verranno sbloccate le riserve strategiche di petrolio: 60 miliardi di barili di petrolio. L’annuncio del presidente statunitense segue quello del Canada e anche decisioni di compagnie private – ieri la Britannica Shell ha annunciato lo stop all’utilizzo di tutti i prodotti russi, dimostrando che gli operatori di mercato erano già pronti alla mosse dei leader politici.

L’obiettivo del blocco delle importazioni è stato comunque coordinato ed è nelle parole di Biden «infliggere un dolore ancora maggiore all’economia russa». C’è però un prezzo da pagare, ha ammesso il presidente americano, attaccando le aziende che fanno profitti, assicurando che gli Stati Uniti non stanno speculando sulla situazione. C’è un prezzo da pagare, ha ammesso Biden, per i cittadini, ma è un prezzo diverso negli Stati Uniti e in Europa.

Il prezzo che rischiano di pagare gli Stati Uniti è quello della stagflazione, di cui si leggono segni preoccupanti nell’andamento dei buoni del tesoro americano, l’economia europea è in una situazione diversa, ancora impegnata a recuperare lo chock sulla domanda prodotto dalla pandemia. Allo stesso tempo il prezzo che l’Unione europea pagherebbe per un embargo ai prodotti energetici russi non è nemmeno lontanamente comparabile a quello degli Stati Uniti.

L’Europa fragile

Oggi la Commissione europea ha diffuso un piano dettagliato che prevede la riduzione delle importazioni dalla Russia e la indipendenza addirittura entro il 2030. Gli stessi esperti lo considerano difficile da attuare, realizzabile con massimo sforzo ma non impossibile. E allora ecco l’appello urgente della Germania ai signori del petrolio. Ieri la confindustria tedesca ha di nuovo messo in guardia rispetto a decisioni avventate sull’energia, lo stesso vica cancelliere ha messo subito in chiaro che gli Stati Uniti non si aspettano dall’Europa che seguano la loro strada. La Gran Bretagna ha scelto di stare a metà strada, annunciando un embargo solo parziale.

Il peso della Russia

Secondo i dati più recenti dell’Ocse, risalenti a novembre 2021, circa il 60 per cento delle esportazioni di petrolio della Russia verso i paesi dell’organizzazione è verso Paesi europei, mentre un altro 20 per cento va alla Cina. Nel dettaglio il petrolio russo era il 7 per cento del totale del petrolio importato dagli Stati, mentre solo per la Francia e l’Italia il 13, per la Germania il 30 per cento, per la Polonia il 53 per cento, per la Lituania addirittura è l’83 per cento di tutto il petrolio importato ( e il 46 per cento sull’insieme dei progetti energetici). Numeri che parlano da soli.

Appesi all’Opec

I produttori di petrolio e gas, intanto, stanno giocando la loro partita in una scacchiera che corre parallela a quella del conflitto. All’ultima riunione dell’Opec+, formato che include 23 paesi capitanati proprio dalla Russia e dall’Arabia Saudita, hanno mantenuto i rialzi già previsti prima dello scoppio della guerra e raccolto le conseguenze. Bp ha annunciato la ripresa delle attività in Libia, il Venezuela è tornato all’improvviso un interlocutore degli Stati Uniti. E al tavolo dei negoziati per l’accordo nucleare iraniano, dove le potenze occidentali negoziano fianco a fianco con i diplomatici russi, in un clima divenuto surreale negli ultimi giorni Mosca ha cercato di condizionare l’accordo ai suoi interessi, di fatto complicando la normalizzazione delle relazioni con un’altra potenza petrolifera.

La Cina va ai saldi

La Cina, invece, si muove come sempre con strategie più di lungo periodo e nel momento in cui i titoli dei grandi colossi delle materie prime russi sono a prezzi di saldo in Borsa, ha intavolato colloqui per eventuali acquisizioni attraverso le sue aziende di stato, dalla China National Petroleum alla Aluminum Corp. of China. I titoli di Gazprom nell’ultimo mese hanno perso formalmente il 30 per cento del loro valore ma in realtà il calo è vicino al 90 per cento considerato il crollo del rublo, il colosso dell’alluminio Rusal formalmente il 20 per cento in realtà molto di più. Così mentre la Cina si presenta all’Occidente come attore prudente sul fronte politico, gli acquisti a prezzi stracciati di fronte alla Russia possono apparire come una mano tesa, in realtà la Cina si assicura le forniture future, con una lungimiranza certamente maggiore di quella che ha avuto l’Europa.

© Riproduzione riservata