Gli Stati Uniti sono un avversario: è l’ora di de-dollarizzare l’economia

L’egemonia statunitense sull’economia mondiale si riflette anche nel ruolo del dollaro come valuta di riserva internazionale, che consente agli Stati Uniti di esercitare un “privilegio esorbitante” e di utilizzare i mercati finanziari come strumento di pressione geopolitica. L’emancipazione dell’Europa deve passare attraverso la creazione di un euro digitale e soprattutto di un debito comune, mettendo fine alla frammentazione dei mercati finanziari del vecchio continente

Nelle scorse settimane la pubblicazione della nuova strategia di sicurezza nazionale dell’amministrazione Trump ha certificato, anche per chi fino a oggi aveva fatto di tutto per negarlo, che i paesi europei devono vedere negli Stati Uniti un rivale, quando non una potenza ostile. Non è certo da una relazione privilegiata fondata su un sistema di valori condiviso che possiamo aspettarci benefici nei nostri rapporti con gli Stati Uniti. Con Washington, come con Pechino, oggi si devono stabilire r