Economia

Gli Stati Uniti sono un avversario: è l’ora di de-dollarizzare l’economia

Francesco Saracenoeconomista
27 dicembre 2025 • 19:15

L’egemonia statunitense sull’economia mondiale si riflette anche nel ruolo del dollaro come valuta di riserva internazionale, che consente agli Stati Uniti di esercitare un “privilegio esorbitante” e di utilizzare i mercati finanziari come strumento di pressione geopolitica. L’emancipazione dell’Europa deve passare attraverso la creazione di un euro digitale e soprattutto di un debito comune, mettendo fine alla frammentazione dei mercati finanziari del vecchio continente

Nelle scorse settimane la pubblicazione della nuova strategia di sicurezza nazionale dell’amministrazione Trump ha certificato, anche per chi fino a oggi aveva fatto di tutto per negarlo, che i paesi europei devono vedere negli Stati Uniti un rivale, quando non una potenza ostile. Non è certo da una relazione privilegiata fondata su un sistema di valori condiviso che possiamo aspettarci benefici nei nostri rapporti con gli Stati Uniti. Con Washington, come con Pechino, oggi si devono stabilire r

Francesco Saracenoeconomista

Professore di macroe­conomia internazionale ed europea a Sciences Po e alla Luiss. È vicedirettore dell’OFCE, l’os­servatorio francese di congiunture economi­che, e membro del comitato scientifico della Luiss Institute for European Policy and Analysis. Ha pubblicato Oltre le banche centrali, Inflazione, disuguaglianza e Politica economica (Luiss University Press, 2023) La scienza inutile. Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia (Luiss University Press, 2018) e La Riconquista. Perché abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela (Luiss University Press, 2020). Twitter: @fsaraceno 