Sostenere la crescita sostenibile e l’innovazione in Italia, aiutando il governo, il settore pubblico e quello privato ad affrontare le sfide della transizione ecologica, della sicurezza energetica e della digitalizzazione.

Queste le priorità del gruppo Banca europea per gli investimenti, braccio operativo dell’Unione europea, che, nel 2024, ha confermato il proprio impegno investendo 10,98 miliardi di euro nel Paese, cifra pari allo 0,5 per cento del Pil nazionale. Il gruppo Bei ha contribuito ad attivare investimenti nell'economia reale per circa 37 miliardi di euro, equivalenti all’1,7% del Pil.

«Da sempre ricopriamo un ruolo strategico nel sostenere l’economia italiana, finanziando progetti infrastrutturali cruciali, catalizzando risorse e supportando le amministrazioni locali nei loro investimenti», ha detto Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei, durante la presentazione dell’attività svolta nel 2024 dal gruppo in Italia. «Nel corso dell’ultimo anno, abbiamo riaffermato il nostro impegno, contribuendo in modo significativo ad accelerare il cambiamento verso un futuro più resiliente, prospero e innovativo. Il nostro intervento non si limita al sostegno finanziario, ma si traduce in un contributo concreto alla sostenibilità ambientale, all’autonomia energetica, alla competitività e alla trasformazione digitale, in linea con le priorità dell’Italia e dell’Unione Europea», ha continuato Vigliotti.

Clima e REPowerEU

Il gruppo Bei ha investito in progetti legati alla sostenibilità ambientale 5,73 miliardi di euro, di cui 3,75 miliardi di euro destinati agli obiettivi REPowerEU. Il tutto finalizzato a contribuire a promuovere la sicurezza energetica del Paese. Tra gli interventi principali, 1,4 miliardi di euro sono stati destinati a progetti per la produzione di energia rinnovabile. Questi investimenti permetteranno di generare 3.751 gigawattora di energia pulita, sufficienti a coprire il fabbisogno annuo di 1,2 milioni di famiglie italiane. Tra i beneficiari ci sono anche ERG, Iberdrola, Sunprime e Libeccio.

Altri investimenti, pari a 1,6 miliardi di euro, sono stati destinati ad ammodernare e aumentare oltre 17mila chilometri della rete di trasmissione e distribuzione elettrica.

Per promuovere la transizione energetica, il gruppo Bei si è occupato soprattutto di sostenere lo sviluppo dell’industria eolica, avviando una serie di iniziative anche con il settore bancario, tra cui una controgaranzia da 500 milioni di euro, di 200 milioni destinati all’Italia, con Intesa Sanpaolo. Inoltre, ha siglato con Findomestic la sua prima operazione in Italia interamente dedicata a finanziare l’efficientamento energetico di famiglie e privati.

Digitalizzazione e innovazione

Il Gruppo Bei ha investito 2,12 miliardi di euro nella digitalizzazione e innovazione delle imprese, sostenendo grandi aziende private come Marcegaglia e Nexi, e pubbliche come Poste Italiane. Attraverso strumenti come il Venture Debt, il prodotto finanziario utilizzato per sostenere le imprese più innovative, sono state finanziate startup.

Infrastrutture sostenibili e rigenerazione urbana

Per promuovere infrastrutture sostenibili e rigenerazione urbana Bei ha investito 1,96 miliardi di euro, con interventi per edifici a emissioni quasi zero, città intelligenti e sistemi di trasporto ecologici. Un contributo pari a 1,05 miliardi di euro è stato destinato alla ricostruzione sostenibile delle regioni del Centro Italia colpite dai sismi del 2016 e 2017, e di Ischia, colpita dalla frana del 2022.

Piccole e medie imprese

Il Gruppo Bei non lascia indietro le piccole e medie imprese, a cui ha destinato 1,73 miliardi di euro. Questi finanziamenti hanno contribuito a sostenere oltre 56mila imprese che complessivamente impiegano più di 635mila persone.

L’impatto del FEI

Nel 2024, il Fondo europeo per gli investimenti ha investito 1,12 miliardi di euro in Italia, di cui 561 milioni di euro in garanzie e 560 milioni di euro in equity. Quest’ultimi rappresentano un record assoluto in Italia per il FEI, che ha investito in 15 fondi italiani.

Le previsioni per il 2025

Nel 2025, Il Gruppo Bei prevede di aumentare i suoi investimenti fino a 95 miliardi di euro, con iniziative a supporto dei campioni tecnologici europei, delle materie prime critiche, della gestione delle acque, dell’efficienza energetica delle piccole e medie imprese e una piattaforma dedicata per promuovere alloggi sostenibili e accessibili.

Fondi per la Regione Calabria

Per favorire l’occupazione giovanile, lo sviluppo di infrastrutture moderne e la transizione ecologica attraverso pratiche agricole sostenibili, mobilità pulita ed efficienza idrica in Calabria, il gruppo Bei ha dato il via ad una partnership con il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, annunciata in occasione della presentazione dell’attività del Gruppo Bei in Italia nel 2024.

Firmati due accordi per 100 milioni di euro. Il primo pacchetto finanziario punta a rendere l’agricoltura più sostenibile, promuovendo una transizione verso pratiche di pesca responsabile e la tutela della biodiversità marina. Grazie al finanziamento, sarà possibile avviare oltre 1.200 nuove imprese agricole gestite da giovani, modernizzare più di 2.500 aziende e fornire formazione a oltre 10.000 persone su temi quali agricoltura biologica, allevamento sostenibile e innovazione. Inoltre, il progetto prevede la messa in sicurezza di ulteriori 100mila ettari per prevenire il dissesto idrogeologico.

Il secondo pacchetto è destinato a migliorare la sostenibilità ambientale della Regione con interventi mirati alla mobilità ecologica e all’economia circolare. I fondi saranno utilizzati per l’acquisto di otto treni bimodali (elettrico-diesel), oltre che per ridurre le perdite idriche nella rete regionale. Il progetto comprende anche interventi volti a migliorare il riciclo e il recupero dei rifiuti.

