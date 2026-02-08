I miliardi in fumo dell’Unione europea

true false

Uno studio commissionato dal Parlamento europeo documenta i costi della “non Europa” in materia fiscale. Coordinare e armonizzare i sistemi fiscali europei farebbe entrare miliardi nelle casse dei paesi membri senza aumentare la pressione fiscale e rendendo il sistema più equo

Da mesi il Diario Europeo insiste, insieme a molti altri, sulla necessità di una politica industriale che consenta al vecchio continente di contenere i danni nel nuovo contesto geopolitico e di trasformare le transizioni ecologica e digitale, infine, in un’opportunità di crescita. Una politica industriale, anche questo è stato ripetuto qui e altrove fino allo sfinimento, che non può farsi senza ingenti risorse. Già il rapporto Draghi, nel settembre del 2024, aveva quantificato nel 5 per cento de