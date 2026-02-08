diario europeo

I miliardi in fumo dell’Unione europea

08 febbraio 2026 • 10:00

Uno studio commissionato dal Parlamento europeo documenta i costi della “non Europa” in materia fiscale. Coordinare e armonizzare i sistemi fiscali europei farebbe entrare miliardi nelle casse dei paesi membri senza aumentare la pressione fiscale e rendendo il sistema più equo

Da mesi il Diario Europeo insiste, insieme a molti altri, sulla necessità di una politica industriale che consenta al vecchio continente di contenere i danni nel nuovo contesto geopolitico e di trasformare le transizioni ecologica e digitale, infine, in un’opportunità di crescita. Una politica industriale, anche questo è stato ripetuto qui e altrove fino allo sfinimento, che non può farsi senza ingenti risorse. Già il rapporto Draghi, nel settembre del 2024, aveva quantificato nel 5 per cento de

Professore di macroe­conomia internazionale ed europea a Sciences Po e alla Luiss. È vicedirettore dell’OFCE, l’os­servatorio francese di congiunture economi­che, e membro del comitato scientifico della Luiss Institute for European Policy and Analysis. Ha pubblicato Oltre le banche centrali, Inflazione, disuguaglianza e Politica economica (Luiss University Press, 2023) La scienza inutile. Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia (Luiss University Press, 2018) e La Riconquista. Perché abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela (Luiss University Press, 2020). Twitter: @fsaraceno 

