Credit Suisse si avvicina pericolosamente alla soglia del fallimento, dopo che la Saudi National Bank, principale azionista del colosso finanziario, ha escluso ulteriore supporto finanziario all’istituto di credito.

Il crollo del titolo trascina le borse europee

Il titolo della banca è crollato in Borsa del 22 per cento, trascinando con sé le borse europee che avevano sperato in una giornata di minori tensioni, dopo le ripercussioni dei fallimenti americani di Svb e Signature Bank.

Vicini alla soglia del fallimento

Soprattutto già ieri i credit default swap a un anno, cioè i derivati che assicurano dal rischio fallimento della banca, hanno toccato i 835,9 punti base avvicinandosi alla soglia in cui la continuità aziendale è messa in discussione, insomma alla soglia del fallimento.

Si tratta di un livello pari a diciotto volte quello di ubs e nove quelli di Deutsche Bank.

