Il contagio francese sui Btp: così lo spread torna a salire

Le tensioni internazionali e le nuove minacce di un’escalation in Iran spingono il petrolio ai massimi da giugno e affondano le Borse. La crisi politica di Parigi aggrava le vendite sui titoli di Stato, mentre gli investitori cercano riparo nei Bund tedeschi e nei Treasury americani

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Un passo avanti e due indietro. La danza dei mercati segue il ritmo delle tensioni globali, che non accennano a rientrare. Anzi, le rare schiarite del panorama internazionale sono subito oscurate da notizie negative e le Borse si adeguano. E così, spenta la fiammata al rialzo di mercoledì, è arrivata puntuale la burrasca, che oggi, giovedì 22 ottobre, ha fatto più danni del solito. C’era da aspettarselo, dopo che da Oltreatlantico sono rimbalzate le voci di nuovi possibili attacchi americani con