Un modello con lati oscuri: l’industria cinese per l’Ue

Pechino ha sviluppato in questi anni un poderoso sistema di innovazione e produzione, caratterizzato tuttavia da fortissimi squilibri e distorsioni. L’Europa dovrebbe adottare l’approccio cinese e puntare alla creazione di ecosistemi integrati, rilanciando al contempo la domanda domestica. Il risultato sarebbe una crescita equilibrata e sostenibile
Come era prevedibile, la visita di Donald Trump a Pechino non ha prodotto accordi di rilievo, mostrando inoltre al resto del mondo che la Cina oggi interagisce con gli Stati Uniti da pari a pari. Il cammino fatto in pochi anni, soprattutto nei settori che definiranno la crescita nei prossimi decenni, (tecnologie verdi, digitale), è impressionante. Per l’Europa, che da vent’anni almeno arranca, è impossibile non chiedersi quali siano le chiavi di questo successo. La ricetta del successo cinese è