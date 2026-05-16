diario europeo

Un modello con lati oscuri: l’industria cinese per l’Ue

Francesco Saraceno
Francesco Saraceno
Francesco Saracenoeconomista
16 maggio 2026 • 19:51

Pechino ha sviluppato in questi anni un poderoso sistema di innovazione e produzione, caratterizzato tuttavia da fortissimi squilibri e distorsioni. L’Europa dovrebbe adottare l’approccio cinese e puntare alla creazione di ecosistemi integrati, rilanciando al contempo la domanda domestica. Il risultato sarebbe una crescita equilibrata e sostenibile

Come era prevedibile, la visita di Donald Trump a Pechino non ha prodotto accordi di rilievo, mostrando inoltre al resto del mondo che la Cina oggi interagisce con gli Stati Uniti da pari a pari. Il cammino fatto in pochi anni, soprattutto nei settori che definiranno la crescita nei prossimi decenni, (tecnologie verdi, digitale), è impressionante. Per l’Europa, che da vent’anni almeno arranca, è impossibile non chiedersi quali siano le chiavi di questo successo. La ricetta del successo cinese è

Per continuare a leggere questo articolo

Francesco Saraceno
Francesco Saraceno
Francesco Saracenoeconomista

Professore di macroe­conomia internazionale ed europea a Sciences Po e alla Luiss. È vicedirettore dell’OFCE, l’os­servatorio francese di congiunture economi­che, e membro del comitato scientifico della Luiss Institute for European Policy and Analysis. Ha pubblicato Oltre le banche centrali, Inflazione, disuguaglianza e Politica economica (Luiss University Press, 2023) La scienza inutile. Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia (Luiss University Press, 2018) e La Riconquista. Perché abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela (Luiss University Press, 2020). Twitter: @fsaraceno 

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE