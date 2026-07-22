Se anche Bigh tech ha paura dell’Ia: per proteggere i salari serve più Stato

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Che le grandi multinazionali, e più in generale le grandi concentrazioni di potere economico, abbiano bisogno dello Stato pur dichiarandosi formalmente fedeli a un modello economico liberista è ormai dimostrato da decenni di studi. Che queste stesse concentrazioni arrivino oggi a promuovere, nei fatti, un intervento pubblico che potremmo definire “neo-socialista” è invece una novità. Sembra questo lo scenario promosso dalle Big Tech che producono e diffondono sistemi di Intelligenza artificiale.