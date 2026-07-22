per una la rivoluzione neoscialista del lavoro

Se anche Bigh tech ha paura dell’Ia: per proteggere i salari serve più Stato

Illustrazione di Mattia Pischedda/IED
Illustrazione di Mattia Pischedda/IED
Illustrazione di Mattia Pischedda/IED
Francesco Seghezzi
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22 luglio 2026 • 07:00

I grandi provider di Ia, preoccupati delle conseguenze sul lavoro, propongono nuove forme di redistribuzione. Un intervento pubblico che potremmo definire “neo-socialista”. Non possiamo ignorare i rischi a cui andiamo incontro, ma allo stesso tempo occorre portare una visione all’interno di quella che pare essere soltanto una auto-assolutoria (e tutelante) operazione di ingegneria sociale.  

Che le grandi multinazionali, e più in generale le grandi concentrazioni di potere economico, abbiano bisogno dello Stato pur dichiarandosi formalmente fedeli a un modello economico liberista è ormai dimostrato da decenni di studi. Che queste stesse concentrazioni arrivino oggi a promuovere, nei fatti, un intervento pubblico che potremmo definire “neo-socialista” è invece una novità. Sembra questo lo scenario promosso dalle Big Tech che producono e diffondono sistemi di Intelligenza artificiale.

Francesco Seghezzi
Francesco Seghezzi
Francesco Seghezzi

Ricercatore, Presidente di Fondazione ADAPT e docente presso l'Università degli Studi di Bergamo