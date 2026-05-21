L’impatto dell’Ia sul mercato del lavoro? Dipende dall’organizzazione

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È arrivato il momento in cui rimettere al centro del dibattito proprio i modelli organizzativi e le strategie aziendali relativamente al rapporto con la tecnologia

Il rapporto tra intelligenza artificiale, modelli organizzativi e mercato del lavoro si arricchisce ogni giorno di nuovi elementi che consentono di comprendere meglio alcune sue dinamiche, in parte già descritte da Debora Nozza su questo giornale. La notizia è che Just Eat, colosso del delivery, licenzierà 42 impiegati e figure interne attive nella gestione del servizio, dell’organizzazione del lavoro e della sicurezza dei rider. Figure intermedie, quindi, che svolgono ruoli facilmente sostituib