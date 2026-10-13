Se l’intelligenza artificiale non è sufficiente per far crescere la produttività

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Non basta l’Ia per migliorare il rapporto tra valore aggiunto e numero di addetti. Dobbiamo anche immaginare politiche per far crescere la domanda e per far crollare i prezzi nei settori dove l’intelligenza artificiale produrrà forti incrementi di efficienza

L’intelligenza artificiale farà aumentare la produttività? Molti sono coloro che lo sostengono, ma bisogna distinguere se si parla di produttività delle imprese che utilizzeranno l’intelligenza artificiale o di produttività del paese e delle imprese nel loro complesso. Le risposte possono essere diverse. È molto probabile che le imprese che faranno ricorso massiccio all’intelligenza artificiale finiranno per avere un significativo aumento della produttività, intesa come rapporto tra valore aggiu