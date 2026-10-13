L’intelligenza artificiale come scienza e non solo come servizio

Dieci anni fa il timore era che la scienza venisse messa ai voti. Oggi il rischio è che i suoi strumenti diventino un abbonamento, controllato da pochi che ne fissano il prezzo e le regole

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Dieci anni fa il timore era che la scienza venisse messa ai voti. Oggi il rischio è che i suoi strumenti diventino un abbonamento, controllato da pochi che ne fissano il prezzo e le regole