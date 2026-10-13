L’intelligenza artificiale come scienza e non solo come servizio

Dieci anni fa il timore era che la scienza venisse messa ai voti. Oggi il rischio è che i suoi strumenti diventino un abbonamento, controllato da pochi che ne fissano il prezzo e le regole
Dieci anni fa il timore era che la scienza venisse messa ai voti. Oggi il rischio è che i suoi strumenti diventino un abbonamento, controllato da pochi che ne fissano il prezzo e le regole
Dieci anni fa, a proposito dei vaccini, scrivevo che nella pratica scientifica non si decide con la regola della maggioranza ma confrontando ipotesi con fatti sperimentali. La scienza quindi non è democratica nel senso che il parere di uno vale quanto quello di un altro, ma in quello ben più solido della dimostrazione. La teoria della gravità di Einstein non si è affermata per acclamazione o per prestigio, ma quando gli esperimenti le hanno dato ragione. Nella scienza conta la solidità delle ide