Affossato il piano Lovaglio: Intesa brinda, il governo no

L’assemblea dei soci boccia su tutta la linea il progetto dell’amministratore delegato Mps. È il via libera all’offerta di acquisizione di Intesa. Delusione a Chigi. Attesa per parere Consob
Vince Intesa Sanpaolo. Perde, ma non molla, Luigi Lovaglio. Escono ridimensionati insieme a lui i piani del governo sul settore bancario. Con la bocciatura del piano dell’amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, ieri gli azionisti della banca senese hanno di fatto dato il via libera all’offerta di acquisizione di Intesa Sanpaolo, in azioni e contanti, che vale 33 miliardi di euro. Un’operazione rilevante anche per il fatto che, attraverso l’acquisizione del Monte, Intesa arriverà