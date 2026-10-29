monte dei paschi e il risiko bancario

Affossato il piano Lovaglio: Intesa brinda, il governo no

Rita Plantera
29 ottobre 2026 • 20:25
Segui Domani su Google

L’assemblea dei soci boccia su tutta la linea il progetto dell’amministratore delegato Mps. È il via libera all’offerta di acquisizione di Intesa. Delusione a Chigi. Attesa per parere Consob

Vince Intesa Sanpaolo. Perde, ma non molla, Luigi Lovaglio. Escono ridimensionati insieme a lui i piani del governo sul settore bancario. Con la bocciatura del piano dell’amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, ieri gli azionisti della banca senese hanno di fatto dato il via libera all’offerta di acquisizione di Intesa Sanpaolo, in azioni e contanti, che vale 33 miliardi di euro. Un’operazione rilevante anche per il fatto che, attraverso l’acquisizione del Monte, Intesa arriverà

Rita Plantera
Rita Plantera
Rita Plantera

Giornalista professionista e Dottoressa di ricerca in Linguistica. Mi occupo soprattutto di economia, disinformazione, criminalità organizzata, reati e rischio finanziario, esteri. Scrivo per Domani. Ho lavorato per Reuters come reporter economica. Come contributor, per Il Manifesto ho scritto in particolare su Nelson Mandela. Collaboro con Good Morning Italia. Ho lavorato come analista OSINT