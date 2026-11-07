Intesa e l’opas su Mps: l’Antitrust vuole più vincoli per dare l’ok

Con la Cri (Comunicazione risultanze istruttorie) sono stati informati gli istituti coinvolti e Generali. Ora avranno la possibilità di rispondere ai rilievi mossi. Tra un mese il verdetto finale
Lavori in corso all’Antitrust. Serviranno ancora tre settimane, forse un mese intero, prima che dall’Authority della concorrenza arrivi un verdetto definitivo sull’acquisizione di Mps da parte di Intesa e, soprattutto, sulla parte più delicata dell’operazione, quella che riguarda Generali, di cui la banca milanese diventerebbe il primo azionista prendendo il controllo del Monte dei Paschi. L’operazione, destinata ridisegnare gli equilibri di potere della finanza nazionale, è già da settimane all