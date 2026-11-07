ecco il documento della prima istruttoria

Intesa e l’opas su Mps: l’Antitrust vuole più vincoli per dare l’ok

Vittorio Malagutti
07 novembre 2026 • 06:00
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Con la Cri (Comunicazione risultanze istruttorie) sono stati informati gli istituti coinvolti e Generali. Ora avranno la possibilità di rispondere ai rilievi mossi. Tra un mese il verdetto finale

Lavori in corso all’Antitrust. Serviranno ancora tre settimane, forse un mese intero, prima che dall’Authority della concorrenza arrivi un verdetto definitivo sull’acquisizione di Mps da parte di Intesa e, soprattutto, sulla parte più delicata dell’operazione, quella che riguarda Generali, di cui la banca milanese diventerebbe il primo azionista prendendo il controllo del Monte dei Paschi. L’operazione, destinata ridisegnare gli equilibri di potere della finanza nazionale, è già da settimane all

Vittorio Malagutti
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Vittorio Malagutti

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.