Per il sesto anno consecutivo Carlo Messina, ad e consigliere delegato di banca Intesa Sanpaolo, è «il miglior ceo nel settore bancario europeo». Il riconoscimento è stato assegnato giovedì dalla società di ricerca Institutional Investor, con l’istituto italiano che si conferma prima in Europa per le relazioni con gli investitori istituzionali e gli analisti finanziari.

Nel suo complesso, il consiglio di amministrazione della banca si è classificato al primo posto, per il secondo anno consecutivo, nella graduatoria delle banche europee. Stefano Del Punta è risultato il miglior chief financial officer, mentre il team di investors relations, guidato da Marco Delfrate e Andrea Tamagnini, è il migliore per il sesto anno consecutivo. Marco Delfrate è primo nella classifica dedicata agli investor relations professionals.

Institutional Investor è un fornitore di ricerca indipendente che gode di buona reputazione presso investitori istituzionali e analisti finanziari. Opera sul mercato da oltre 50 anni. La sua classifica 2023 è il prodotto di un ampio sondaggio tra oltre 1.600 investitori e analisti.

«È motivo di orgoglio ricevere riconoscimenti così importanti, che ci vedono ancora una volta ai vertici in Europa», ha detto Messina, che ha attribuito il risultato «a un management team preparato e coeso e all’impegno di 100mila dipendenti. L’apprezzamento di investitori e analisti – si legge in una nota – è la conferma della nostra capacità di ottenere risultati sostenibili».

