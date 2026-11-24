Al via l’operazione da 34,6 miliardi, la finestra si chiuderà il 22 gennaio 2027. Il cda senese ha giudicato congruo il prezzo, ma ha messo a verbale nove rilievi. La partita resta aperta. Sullo sfondo un domino che intreccia Unipol, Bper e Mediobanca
Si alza il sipario su una delle partite più cariche di implicazioni del risiko bancario: l’offerta pubblica di acquisto e scambio (opas) da 34,6 miliardi di euro con cui Intesa Sanpaolo punta a prendere il controllo di Banca Monte dei Paschi di Siena, creando un gruppo da oltre 27 milioni di clienti e circa 2 mila miliardi di attività finanziarie. Da questo momento il cronometro corre fino al 22 gennaio 2027, con la possibilità di una riapertura dei termini tra l’1 e il 5 febbraio. La posta in g