Irpef e ceto medio. Il taglio può aiutare anche i più ricchi

Nella legge di Bilancio attesa in autunno il governo vuole estendere l’aliquota Irpef del 33 per cento ai redditi compresi tra 50 e 60mila euro, riducendo di dieci punti percentuali la tassazione oggi applicata a quella fascia di reddito. Il beneficio sarebbe proporzionale, ma non si cancellerebbero alcune criticità

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Il governo, nella legge di Bilancio attesa in autunno, sembra intenzionato a estendere l’aliquota Irpef del 33 per cento ai redditi compresi tra 50 e 60mila euro, riducendo di dieci punti percentuali la tassazione oggi applicata a quella fascia di reddito. Il beneficio sarebbe proporzionale: circa 500 euro annui per un contribuente con reddito di 55mila euro e fino a un massimo di 1.000 euro l’anno per chi raggiunge i 60mila euro. Tuttavia, per come funziona il sistema Irpef, il beneficio non si