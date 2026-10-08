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BF International Best Fields Best Food Limited (BFI), società controllata da B.F. S.p.A., e Itaca Multi Strategy, fondo gestito da Miria Asset Management Limited e già azionista di BFI, hanno dato esecuzione a un accordo di investimento che prevede la sottoscrizione di 12.571.428 azioni ordinarie, al prezzo unitario di 17,50 euro, per un valore complessivo di 220 milioni di euro.

L'operazione rientra nell'aumento di capitale da 700 milioni di euro deliberato dall'assemblea di BFI, di cui 350 milioni riservati alla controllante BF e i restanti 350 milioni ad altri soci o nuovi investitori.

Contestualmente all'assegnazione delle nuove azioni, le 1.403.548 azioni di categoria B già detenute da Itaca sono state convertite in azioni ordinarie. Nell'ambito dell'operazione, BF e Itaca hanno inoltre sottoscritto un patto parasociale che disciplina, tra l'altro, i diritti di governance, di protezione dell'investimento e di uscita.

«L'ulteriore investimento di Itaca nel capitale sociale di BFI contribuisce a valorizzare e rafforzare il progetto di sviluppo internazionale del Gruppo BF e rappresenta un riconoscimento, da parte di investitori istituzionali, della sua valenza strategica», ha commentato Federico Vecchioni, presidente esecutivo di BF S.p.A.

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