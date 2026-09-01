L’Italia avrà meno lavoratori, l’Ia da sola non ci salverà

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Secondo le nuove previsioni dell’Istat sulla popolazione e sulle forze di lavoro, nei prossimi venticinque anni, l’Italia perderà quasi sette milioni di persone tra i 15 e i 64 anni. Non siamo davanti soltanto a un problema previdenziale e di sostenibilità dei sistemi di welfare, che pure è evidente, ma di una epocale trasformazione della struttura produttiva italiana